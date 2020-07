Davide Oldani: “Il segreto in cucina è la materia prima” 03 luglio 2020

“Mangia come parli” è il nuovo libro di Davide Oldani, ideatore della cucina pop e chef stellato. Un libro che raccoglie ricette regionali realizzate con prodotti stagionali. In edicola con Il Sole 24 Ore per tutta l'estate.