Dario Franceschini: «Tornerà il turismo in Italia. Aiutiamo le imprese ad attraversare il deserto»

«Investire nel patrimonio culturale non è solo un dovere morale, è anche un grande investimento economico». Comincia così il contributo di Dario Franceschini, Ministro della Cultura e del Turismo a “Made in Italy: The Restart”. Il lockdown ha creato consapevolezza sui passi da compiere. «Il turismo tornerà – dice Franceschini -. Dobbiamo aiutare le imprese ad attraversare il deserto. E sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche in questa crisi». Sul Recovery Fund, il Ministro chiede: «Un grande intervento per riqualificare le offerte ricettive; moltiplicare i luoghi in grado di attrarre turisti internazionali. I borghi possono diventare centri di ricerca unici al mondo; migliorare infrastrutture e mezzi di trasporto e puntare a più binari di Alta Velocità».