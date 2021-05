Danimarca, dopo oltre un anno riapre Legoland 25 maggio 2021

(LaPresse) Il parco divertimenti Legoland di Billund, in Danimarca, ha finalmente riaperto i cancelli al pubblico dopo essere stato chiuso per più di un anno a causa della pandemia. Quello di Billund è il Legoland "originale", il primo di una catena di dieci parchi a tema distribuiti nel mondo. I primi ospiti hanno avuto la possibilità di provare un nuovo viaggio, Lego Movie World, ispirato ai due film d'animazione di successo con Chris Pratt. Uno dei produttori del film, Matthew James Ashton, e il designer di Legoland Tom Christiansen hanno testato la corsa, con Ashton che l'ha dichiarata "fantastica" e "super cool". La nuova esperienza include un cinema 5D dove il pubblico può essere immerso nel mondo dei film Lego, grazie a sedili mobili, effetti del vento e alcuni profumi. Il cinema 5D aprirà anche in altri Legoland nel mondo.