Dalla Formula Uno all’aerospazio: ecco la startup di Bari che conquista il mondo 02 dicembre 2019



L'idea di Alessio è nata da una passione, la voglia di sviluppare una stampante 3D per carbonio e materiali compositi. Riuscita talmente bene dall'aver conquistato team di Formula Uno, che la usano ai box per stampare parti aerodinamiche in tempo reale.

Oppure i colossi dell'aerospazio, che realizzano con questo strumento le parti critiche dei propri razzi.

O ancora le multinazionali dell'Oil&Gas, che la sfruttano per fabbricare anelli di giunzione che devono resistere negli abissi oceanici.

Ecco la storia di Alessio Lorusso, fondatore di Roboze, che quadruplica i propri ricavi nel 2018 (4 milioni).

E si prepara, a Bari, a raddoppiare l'organico inserendo altri 30 super-tecnici.