Dall’Italia all’Australia, il coronavirus scatena l’assalto ai supermercati

Non sono solamente le città italiane a registrare veri e propri assalti ai supermercati dopo l'annuncio delle restrizioni contro il coronavirus. La paura dell'epidemia – e il timore di restare senza beni di prima necessità – ha causato lunghe code anche nel resto d'Europa, come a Madrid, dove gli scaffali di generi alimentari si sono rapidamente svuotati. Shopping “compulsivo” anche in Cina. In Australia si è scatenata una folle corsa all'acquisto di carta igienica: su Twitter tantissime foto e video degli scaffali completamente vuoti postati con l'hashtag #ToiletPaperApocalypse.