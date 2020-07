Dall'idea all'impresa: come valorizzare una start up di Marco lo Conte 16 luglio 2020

Incentivare le start up è fondamentale per far ripartire il Paese dopo l'emergenza coronavirus. L'Italia che riparte, riparte dall'innovazione. A spingere in questa direzione il progetto GoBeyond, la call for ideas di Sisal che in questa quarta edizione punta a premiare il sostegno per il business resiliente e i progetti per la collettività. Un percorso di valorizzazione delle start up che porterà a fine ottobre all'assegnazione di un premio di 50mila euro e a due premi di categoria di 30mila ciascuno. E' l'occasione anche di fornire alle nuove idee imprenditoriali un'advisory dedicata per trasformare in impresa quello che finora è solo un progetto nel cassetto. Tra i partner di quest'anno Google, l'Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano, Roland Berger, Brunswick e molti altri ancora. Ma come valorizzare un'idea per trasformarla in impresa? Ci spiega l'importanza del networking Daniele Chieffi, giornalista ed esperto del settore.