Dall’idea al business plan: cosa serve agli startupper 18 settembre 2020

Raccolta fondi, marketing, gestione operativa. Ma anche affrontare la burocrazia: chi intende dar vita a una start up si trova di fronte una serie di sfide ampia, da affrontare con professionalità, magari insieme ad advisor in grado di supportare i manager in erba. Di questo scenario si è parlato in “L'Italia che riparte”, la serie di videoforum che raccontano le esperienze delle aziende appena lanciate che si propongono sulla scena economica. Federico Sbandi, digital executive di Brunswick spiega le qualità che deve avere chi dà vita a una start up per affrontare questa sfida.