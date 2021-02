Dal contante al chip: guida ai pagamenti digitali all’epoca Covid 04 febbraio 2021

La pandemia e la reclusione in casa di milioni di persone ha dato una spinta molto importante a una tendenza già in atto: la riduzione dell'uso del contante come forma di pagamento e l'introduzione di forme di pagamento digitale, dalle carte di credito e debito alle app caricate sullo smartphone al wearable payment. La tecnologia corre molto più veloce della nostra capacità di abituarci e di destreggiarci con queste novità e per questo occorre fare il punto sulle cose essenziali da sapere per pagare in sicurezza con strumenti digitali e gestire al meglio i differenti strumenti utilizzati. Ne parliamo in questo videoforum, cui partecipano, ospiti di Marco lo Conte, Antonio d'Amore IT & Digitalization Director di Intrum Italy e Ivano Asaro, Head of Innovative Payments Observatory presso Osservatori Digital Innovation.