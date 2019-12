Dal bollo auto con «PagoPa» ai seggiolini antiabbandono, le novità per i veicoli

Le modifiche al decreto fiscale hanno portato una serie di novità per i veicoli. Slitta al 6 maggio l'obbligo di uso dei dispositivi antiabbandono sui seggiolini per auto dei bambini fino ai quattro anni. Per il bollo auto tutti i pagamenti dal 1° gennaio 2020 dovranno avvenire sul circuito «PagoPa». Salgono a 25 milioni gli incentivi per il rinnovo del parco veicolare applicabili non solo ai camion, ma anche agli autobus. I vecchi microtaxi delle isole minori potranno circolare fino al 31 dicembre 2020.PER APPROFONDIRE: Bollo auto, dal 1° gennaio si versa solo con «PagoPa»