Dai contratti alle assemblee, ecco come il Coronavirus cambia l’agenda delle imprese di Marco lo Conte 03 aprile 2020

C'è l'impresa di pulizie che non eroga il servizio è non viene pagata; c'è il tour operator bloccato con un viaggio; e c'è anche chi deve gestire cassa integrazione e rinvio dei versamenti al Fisco. L'emergenza coronavirus incide in profondità nell'attività delle imprese italiane che si interrogano sulle conseguenze legali di ciascuna scelta. Perché il diritto fornisce risposte e interpretazioni, ma che vanno valutate nella contingenza del momento. Causa di forza maggiore, nullità, risarcimenti. Come considerare queste motivazioni? Ne abbiamo parlato in questo videoforum della serie Il Sole Risponde ospiti gli avvocati dello studio Orrick Alessandro De Nicola, Marco Mancino e Mario Scofferi. Gli avvocati dello studio Orrick sarà coordinatore di un nuovo modulo specialistico online sul tema contratti e un nuovo manuale in formato cartaceo, per fare chiarezza su questa materia