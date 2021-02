Dai Cinque stelle al centrodestra: chi sostiene Draghi e chi no

Mario Draghi non era ancora salito al Colle per ricevere da Mattarella l'incarico di formare un nuovo governo che già la politica si interrogava sullo step successivo. Chi sosterrà in Parlamento un esecutivo Draghi? Il capo dello Stato ha fatto appello a tutti i partiti, ma chi sarà disponibile a votargli la fiducia? Tutto il mondo politico sta facendo i conti con il contraccolpo derivante dalla mossa di Mattarella. Ma alcune posizioni già si intravedono.