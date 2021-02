Da Salvini a Zingaretti, Crozza li imita tutti alle consultazioni

Roma, 11 feb. (askanews) - Dopo il primo, esilarante, video in cui Crozza ha per la prima volta interpretato Mario Draghi il giorno dell annuncio del suo incarico di costituire il Governo, ecco l attesissimo sequel, in attesa della partenza della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in programma venerdì 19 febbraio in prima serata sul NOVE.

È una carrellata di personaggi che ancora una volta mostra il talento unico del comico genovese che interpreta tutti i maggiori rappresentanti dello schieramento: da Grillo, a Berlusconi, da Salvini a Nicola Zingaretti. Tutti unanimemente entusiasti dei colloqui con Mario Draghi che bonariamente dichiara in camera "questa è la fase dell ascolto poi quella della terapia. L importante è che accettino l idea della comunità" Europea? No, di recupero!".

