Da luglio 2020 plastic tax da 50 cent al chilo, fuori il tetrapack

Con la manovra arriva una nuova imposta, la plastic tax, che è stata fissata a 0,50 centesimi al chilo. I prodotti monouso in tetrapak saranno esclusi dalla tassa sulla plastica. La nuova imposta si applicherà a partire da luglio. L'incasso previsto si riduce da 1,1 miliardi a circa 150 milioni nel 2020. Imprese e sindacati ritengono la tassa esorbitante, segnalando che le più comuni materie plastiche costano 0,80 euro al chilo. Secondo il ministro Costa la plastic tax dovrebbe essere trasformata da tassa di gettito in tassa di scopo. Utilizzando gli incassi per incentivi per le aziende che si convertono alla plastica riciclabile o compostabile.