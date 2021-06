Da domani altre 4 regioni bianche: contagi poco sopra quota 2mila 06 giugno 2021

(LaPresse) Da domani altre 4 regioni in zona bianca: anche in Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo non ci sarà piu il coprifuoco, come gia avviene in Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Verrà invece spostato a mezzanotte nelle altre regioni, tutte gialle. A Rieti grande successo per il "Junior Open day": raddoppiate le dosi per far fronte alla richiesta di vaccinarsi da parte dei ragazzi tra i 12 e i 16 anni. 2.275 i nuovi casi di Covid e 51 morti in 24 ore. Processati 149.958 tamponi: tasso di positività risale al 1,5%. In calo le terapie intensive.