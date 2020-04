Da 1,50 a 9 euro: il prezzo di una mascherina a Milano di Rosalba Reggio 14 aprile 2020

Bianche, colorate, regolari e non, altruiste o egoiste: le mascherine sono ormai le protagoniste del mercato. In una prima fase introvabili, poi sequestrate e contese da più parti, oggi a disposizione di tutti in rete o in farmacia. Siamo andati a cercarle a Milano.