D'Incà: 500mila vaccinazioni al giorno per immunità a settembre

Roma, 19 mar. (askanews) - "Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace, lo ha confermato l'Ema, l'agenzia europea per i medicinali. Dobbiamo avere fiducia nella scienza se vogliamo sconfiggere insieme questa pandemia. La campagna di vaccinazione non si è fermata anzi il nostro obiettivo è arrivare a cinquecentomila vaccinazioni al giorno perché dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge prima di settembre e tornare alla normalità": lo ha affermato in un video sui social il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.

"Solo in Italia hanno perso la vita oltre 103 mila persone e

quasi tre milioni e trecentomila sono stati i contagiati totali.

Sono numeri su cui dobbiamo riflettere in questo momento in cui

abbiamo la possibilità di uscire finalmente da questo periodo

difficile grazie ai vaccini - ha aggiunto -. Tutti noi abbiamo

bisogno di unità, di collaborazione e di senso di responsabilità

per tornare a vivere. Facciamolo con convinzione, facciamolo con

spirito di servizio nei confronti della nostracomunità, del

nostro Paese e di noi stessi. Vinciamo insieme questa battaglia".