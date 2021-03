Curcio: Lombardia fondamentale per i 500mila vaccini al giorno

Milano, 31 mar. (askanews) - "La Lombardia ha un sesto dei cittadini italiani e nell'ambito dei 500mila vaccinati al giorno ha un ruolo fondamentale e importantissimo. Se noi non raggiungiamo gli obiettivi in Lombardia, come nelle altre regioni importanti, quei 500mila faticheranno ad arrivare". Lo ha detto

il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, in un incontro

con i giornalisti in Fiera Milano