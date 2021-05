Csm, pm Storari in Tribunale a Brescia per interrogatorio 19 maggio 2021

(LaPresse) È arrivato in Tribunale a Brescia il pm Paolo Storari, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Paolo Della Sala. Storari è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio per aver consegnato all'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo i verbali secretati dell'avvocato Piero Amara sulla loggia Ungheria. Verra ascoltato dal procuratore di Brescia Francesco Prete.