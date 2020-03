Csc Confindustria: Pil -10% nel primo semestre. Prepararsi alla ripartenza 31 marzo 2020

Le previsioni di primavera del Centro Studi di Confindustria sull'economia italiane sono state al centro de Il Sole Risponde, il videoforum trasmesso sul sito web del Sole 24 Ore e sui canali Linkedin e Twitter della testata. Ospiti di Marco lo Conte il direttore del Centro Studi Stefano Manzocchi, Cinzia Alcidi, direttore del Center of European Policy Studies e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

Previsioni, quelle del CsC, con il segno meno per crescita, produzione industriale e occupazione: lo studio ha individuato gli scenari in evoluzione verso la ripresa dell'attività produttiva oltre che le ricette per gestire l'emergenza e farsi trovare pronti alla ripartenza. Ecco il video integrale del videoforum