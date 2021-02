Crozza-Di Battista: lascio M5s, tanti mi cercano... ah no nessuno

Roma, 12 feb. (askanews) - Dissacrante Maurizio Crozza a pochi giorni dalla partenza della nuova stagione di Fratelli di Crozza - da venerdì 19 febbraio in prima serata sul NOVE - torna con il personaggio di Alessandro Di Battista nel giorno dell addio al Movimento 5 Stelle.

"Volevo dire a tutti che io lascio, il Movimento non rappresenta più quella spinta iniziale, non ce la faccio più, ormai il M5s non parla più a nome mio, né io parlo a nome dei 5 Stelle, né i 5 Stelle parlano a nome mio - ha esordito Crozza-Di Battista - L'ho detto anche con Sara (la moglie, ndr), poi magari nella vita ci incontriamo, non è un dramma, la vita continua, poi magari la mia vita si incontrerà di nuovo con quella dei 5 Stelle, tanti mi stanno cercando, mi arrivano messaggini da tutti, che dicono... Ah no, era spento! Aspetti, l'ho riavviato... Il consumismo del cellulare, non mi piace essere schiavo. Non arrivano, la cucina è schermata, magari".

"In futuro non so cosa farò, ci sono tante cose che vorrei fare, tante cose che possono fare, dagli incastri a rondine, falegnameria, anche l'orto, il pollame... È arrivato un messaggino, è Sara, dice che devo fare i piatti, beh comincio dai piatti", ha aggiunto.