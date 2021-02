Crosetto (Fdi) : "Faccio il tifo per l'Italia non per partiti"

Roma, 9 feb. (askanews) - "Mi auguro con tutto il cuore che il governo possa cambiare qualcosa per milioni persone che hanno vissuto quest'anno in modo drammatico. Tifo per l'Italia, non tifo per dei partiti.

A dirlo, intercettato dai cronisti nei pressi della Camera dei Deputati a margine del secondo giro di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, è Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia (Fdi). Sul fatto che il suo partito abbia deciso di non appoggiare il probabile esecutivo di Draghi, Crosetto ha aggiunto: "Non so cosa faranno, ma in un sistema democratico che qualcuno rimanga all'opposizione male non è".