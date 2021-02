Milano, 26 feb. (askanews) - Prosegue a Camogli il difficile intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero delle bare cadute in mare dopo il crollo avvenuto al cimitero lunedì. Oggi sono avvenuti dei recuperi, testimoniati da queste immagini girate dai Vigili del fuoco dopo che un drone subacqueo aveva individuato alcune delle bare finite in mare.