Crolla un cornicione ad Albizzate (Va), morti madre e due figli

Albizzate, 25 giu. (askanews) - S'indaga sulle possibili cause del crollo di un cornicione avvenuto nella serata di mercoledì 24 giugno 2020 ad Albizzate, in provincia di Varese, che ha causato la morte di una madre 38enne di origini marocchine e di due dei suoi 3 figli di 5 anni e appena 15 mesi. Miracolosamente illeso un terzo figlio, di 9 anni, che si era allontanato per salutare un amico sul marciapiede opposto. Il bimbo portato comunque in ospedale per accertamenti è stato affidato al padre che non riesce a darsi pace per l'accaduto.

Ferita ma in maniera lieve un'altra donna di 42 anni.

La Procura di Busto Arsizio (Va) ha aperto un'inchiesta e indaga per "omicidio colposo".

L'edificio interessato dal cedimento strutturale è un ex capannone industriale, riconvertito di recente a uso commerciale e la struttura crollata, lunga circa 40 metri e larga 1, era ancorata alla facciata all'altezza del tetto.

Tra i testimoni oculari dell'accaduto anche lo stesso sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo al lavoro in uno dei locali ricavati nel complesso industriale.