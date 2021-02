Cristiana Girelli: “Il calcio femminile sta crescendo a livelli europei” 13 febbraio 2021

9 scudetti, 7 coppa Italia e 9 supercoppa. E' il palmares di Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e della Nazionale di calcio femminile, che è stata inserita fra le 25 calciatrici più forti al mondo. In Serie A ha realizzato 211 goal e 43 in Nazionale in 74 partite giocate. E a 30 anni guarda avanti e punta a continuare a giocare e a vincere. Il post carriera sportiva? Sempre nel calcio, magari come allenatrice.