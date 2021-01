Crisi, Tajani: sì a scostamento e ristori, no a questo governo

Roma, 19 gen. (askanews) - "Abbiamo detto chiaramente che c'è la volontà del centrodestra di votare lo scostamento di bilancio, a votare il decreto ristori. Tutto ciò che si può fare nell'interesse del Paese si fa. Cosa diversa è sostenere il governo, è un governo di sinistra". Lo afferma Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, nel giorno in cui il premier Conte chiede la fiducia al Senato.

"Fanno sempre un appello ai liberali - prosegue - ma non vedo tanto liberalismo nel governo. Direi che non mi pare che ci sia molta attenzione ai privati, sulla scuola, sui trasporti. Devono farsi un esame di coscienza e vedere se il liberalismo il governo ce l'ha all'interno invece di chiedere sostegno nei liberali. Mi pare che Leu non sia propriamente un partito liberale o liberista. Non capisco dunque l'appello".