Crisi, Paita (Iv): Conte? Non parliamo di nomi ma di contenuti

Roma, 2 feb. (askanews) - "Non abbiamo parlato di nomi, ma di contenuti". Così Raffaella Paita, esponente di Italia Viva, nel giorno in cui Roberto Fico dovrà riferire al capo dello Stato al termine del giro di consultazioni nel suo mandato esplorativo.

"Abbiamo contribuito con il massimo dell'impegno ponendo tutte le questioni che fino ad oggi abbiamo affrontato perché almeno su un punto ci dovete dare atto: noi abbiamo posto delle questioni che interessano la vita degli italiani: vaccini, scuola, sanità, lavoro. E tutte queste questioni le abbiamo sollevate noi e si sono rivelate davvero problemi reali del Paese. In questo momento si sta discutendo di questo: massimo rispetto per il lavoro importante e proficuo per quel tavolo. Le somme le tireremo alla fine della conclusione del lavoro con il massimo della serietà.

"Non abbiamo parlato di nomi ma di contenuti. Ci siamo ostinati a parlare di contenuti. Oggi ci aspettiamo che venga concluso un tavolo sui contenuti".