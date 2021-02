Crisi, padre Spadaro: "Ora rispondere a esigenze dei cittadini"

Roma, 3 feb. (askanews) - "Draghi ha sottolineato che occorre rispondere alle esigenze dei cittadini. Mi sembra molto importante, perché io penso che in questi giorni di crisi che abbiamo vissuto ci sia stato un problema di comunicazione, credo che i cittadini non abbiano capito - ed è stato molto difficile - le ragioni profonde di una crisi, ci sono responsabilità anche del mondo politico: non si sono aperti gli occhi sui problemi che effettivamente c'erano. C'è un po' di disorientamento e di disconnessione tra i cittadini e quello che avviene in Parlamento. Dunque rispondere alle esigenze dei cittadini in un momento di grave crisi come questo sarà fondamentale. E mi sembra che in questo senso Draghi voglia dare una risposta molto positiva e avvertita". È l'analisi di padre Antonio Spadaro, gesuita, direttore de "La Civiltà Cattolica" sull'attuale situazione politica italiana.