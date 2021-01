Crisi di governo, Renzi: non c'è un solo nome per Palazzo Chigi

Roma, 13 gen. (askanews) - "Si può fare un nuovo governo Conte? Noi non abbiamo veti su nessuno, né abbiamo pregiudizi su alcuno, né abbiamo la pretesta di spiegare al presidente del consiglio che cosa deve fare": lo ha affermato il leader di Iv, Matteo Renzi, dopo avere annunciato le dimissioni delle sue ministre in una conferenza stampa alla Camera.

"Quello che deve essere chiaro è che come non c'è alcun veto da parte nostra , alcun pregiudizio, sia chiaro che sia per questa maggioranza , ove venissero i confini di questa maggioranza, che per una eventuale forma diversa di maggioranza parlamentare , non c'è un solo nome per Palazzo Chigi", ha sottolineato.