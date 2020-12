Crisanti: parlare di sci con 600 morti giorno?Non è paese normale

Roma, 1 dic. (askanews) - "Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Andare a sciare per divertirsi sapendo che questo causerà un aumento dei contagi e dei morti? Penso che questo non sia un Paese normale": così a Buongiorno, su Sky TG24, Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell Università di Padova.

E sulle misure del governo per il Natale, l'esperto ha commentato: "Da quello che è trapelato mi sembra che le misure del Governo sono orientate al buonsenso, si cerca di fare in modo che queste feste di Natale siano un occasione per consolidare i risultati ottenuti". "È chiaro - ha aggiunto - che, se le feste di Natale e Capodanno si trasformano in un'occasione di assembramenti come durante l'estate, ricominciamo da capo a gennaio e febbraio".