Covid19, Rezza: contro varianti dobbiamo fare presto a vaccinare

Milano, 5 feb. (askanews) - "Abbiamo delle regioni in cui sono state identificate alcune varianti virali, per cui dobbiamo fare presto a vaccinare. È una corsa contro il tempo, perché le varianti hanno maggiore trasmissibilità. Dobbiamo proteggere la popolazione". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza nel punto stampa sulla situazione epidemiologica.

"In Abruzzo è stata identificata la variante inglese che ha maggiore trasmissibilità e sembra possa infettare di più la popolazione pediatrica - ha spiegato - si stanno implementando zone rosse nei comuni colpiti. In Umbria sembra circolino 2 varianti, quella inglese e quella brasiliana. In 2 campioni inviati dall'Umbria è stata riscontrata la variante +1 brasiliana e a Perugia sono stati identificati dei cluster ospedalieri".