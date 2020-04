Covid19: gli errori dell’influenza Spagnola da non ripetere 14 aprile 2020

Che cosa insegnano le pandemia all'economia? Che cosa è successo nel passato e come possiamo prendere spunto dalle altre emergenze sanitarie per non ripetere gli stessi errori? “Le conseguenze economiche delle pandemie, che possono essere molto pesanti, sono influenzate dalle condizioni iniziali”. E' questa l'analisi di Guido Alfani, Dipartimento di Scienze sociali e politiche Università Bocconi.