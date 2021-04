Covid, volo dall'India a Fiumicino: positivo il 9% dei passeggeri

Roma, 29 apr. (askanews) - Un volo proveniente dall'India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell'equipaggio è atterrato all'Aeroporto di Fiumicino, nella serata del 28 aprile. Come si vede da queste immagini, sono scattate immediatamente le operazioni delle Uscar. Ventitré persone sono risultate positive ai tamponi, pari al 9%. Sono risultati positivi anche due componenti dell'equipaggio.

I tamponi sono stati consegnati all'Istituto Spallanzani per il sequenziamento e per verificare se si tratti della cosiddetta variante indiana. Intanto tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l'isolamento.