Covid, la Valle d'Aosta passa in rosso. La Sardegna in arancione

Roma, 30 apr. (askanews) - Sono 13.446 i nuovi positivi al coronavirus SARS-CoV-2, su oltre 338mila test effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, 263 i morti secondo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Scende il tasso di positività al 4%.

In base alle indicazioni della cabina di regia la prossima settimana cambiano alcuni colori delle Regioni.

La Valle D'Aosta passa in rosso, mentre la Sardegna dal rosso all'arancione. Rimangono arancioni, inoltre, la Basilicata, la Calabria, la Puglia e Sicilia. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla. Le nuove ordinanze, firmate in giornata dal ministero della Salute Roberto Speranza, andranno in vigore a partire dal 3 maggio.