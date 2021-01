Covid, Vaia: oltre 100 mln dosi di vaccino ReiThera per settembre

Roma, 27 gen. (askanews) - "Per settembre, ed è una data quasi certa, siamo in grado di produrre oltre 100 milioni di dosi di vaccino italiano Reithera".

Lo ha detto Francesco Vaia, Direttore Sanitario dello Spallanzani intervistato a L'Aria che tira su La7.

"Il vaccino Reithera pensiamo che dovrebbe essere approvato, se tutto va bene con le autorità regolatorie, tra giugno e luglio, quindi se continua bene la sperimentazione così come sta andando ora, settembre mi sembra una data più che ragionavole. Da qui a settembre, però, gli Stati e le industrie potrebbero lavorare insieme per il superamento di cessione del brevetto alle aziende in modo che anche l'Italia e l'Europa possano produrre vaccini".