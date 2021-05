Covid, l'Unicef lancia il Vaccination Demand Observatory 07 maggio 2021

Per combattere le titubanze sui vaccini nel mondo, PGP (The Public Good Project), l’UNICEF e lo Yale Institute per la Salute Globale lanciano il Vaccination Demand Observatory. Mentre infatti i paesi proseguono le vaccinazioni contro il COVID-19, gli esperti di salute pubblica sanno che l’ultimo passo, trasferire il vaccino dalla fiala al braccio, può essere il più difficile. L’incertezza pubblica, durante l’attuale pandemia, è stata aggravata da una “infodemia”, una confusa epidemia di informazione e disinformazione. Il Vaccination Demand Observatory sta sviluppando infatti strumenti, attività di formazione, supporto tecnico e ricerche per fornire ai team dei paesi interessati gli strumenti per mitigare l'impatto della disinformazione e della sfiducia su tutti i vaccini. Questo programma è organizzato su 3 pilastri: analisi di ascolto sociale e produzione di informazioni approfondite, un programma di formazione per affrontare le sfide legate a tutti i vaccini e un laboratorio di comunicazione.