Covid, Speranza: per ora il coprifuoco alle 22 resta in vigore

Milano, 16 apr. (askanews) - "Per questa fase la limitazione del cosiddetto coprifuoco alle 22 resta, il governo poi valuterà settimana dopo settimana e adeguerà eventualmente, ma al momento resta vigente". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa sulle riaperture.

"Abbiamo scelto un percorso di gradualità - ha aggiunto - quindi non ci sarà un momento X in cui tutto cambia, è un modello per fasce per cui se c'è un focolaio, se un'area è in difficoltà i nostri parametri faranno scattare misure più rigide, stiamo allargando alla zona gialla, a differenza di prima, ma resta il modello prudenziale capace di reggere le varie situazioni sul territorio".