Covid, Speranza: entro 2020 prime dosi vaccino Astrazeneca

Roma, 2 set. (askanews) - In Italia le prime dosi di un vaccino anti Covid-19 potrebbero arrivare entro fne 2020. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza parlando in Senato.

"L'alleanza con Francia, Germania e Olanda ha consentito di spingere la Commissione Ue ad una accelerazione delle politiche per avere vaccino sicuro nel più breve tempo possibile. Nelle ultime ore è stato reso definitivo il contratto con Astrazeneca, in questo contratto, se il vaccino dovesse essere confermato sicuro, c'è scritto che le prime dosi saranno disponibili entro la fine del 2020"

Poi ha parlato di scuola. "La riapertura delle scuole è la più grande priorità oggi per il nostro Paese, non per il governo. Lavoriamo insieme per recuperare lo spirito dei mesi più difficili, quando il Paese si è unito. È una sfida che si vince solo uniti.