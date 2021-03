Covid, Speranza: campagna vaccini va avanti, sono unica vera arma

Milano, 17 mar. (askanews) - "Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere la stagione difficile che stiamo vivendo, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina in nessun modo la nostra fiducia nell'arma più importante di cui disponiamo". Così ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza presentando le linee porgrammatiche del suo dicastero di fronte alle commissioni riunite Affari Sociali di Camera e Senato.

"L'interruzione temporanea e precauzionale delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca avvenuta in vari Paesi europei è stata frutto di confronto prima di agenzie regolatorie poi dei ministri della Salute dei Paesi europei. Ma il Governo italiano è convinto che i vaccini siano l'arma fondamentale per contrastare il covid", ha aggiunto.

"Il Governo ripone la massima fiducia nelle agenzie regolatorie Ema e Aifa. E pretendiamo il massimo livello di sicurezza per i cittadini. La campagna di vaccinazione auspichiamo possa riprendere subito dopo che sarà arrivato il parere di Ema previsto per domani".