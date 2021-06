Covid, Speranza all'ambasciatore tedesco: "Le cose vanno ma io sono sempre il più prudente" 05 giugno 2021

(LaPresse) - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha partecipato alla prima giornata di apertura del Cinema America in piazza San Cosimato a Roma. Tra gli ospiti anche l'ambasciatore tedesco Viktor Elbling con il quale si è intrattenuto per un fitto colloquio: "Finalmente ci conosciamo dal vivo - esordisce Elbling - la ringrazio per gli aiuti che ci avete dato sulla questione vaccini e sono contento che finalmente la Germania abbia tolto ogni limite sull'Italia, ormai non siete più zona a rischio, sono contento e devo dire che ho fatto un po' di lobbing per questo". L'ambasciatore ha poi chiesto al ministro come andavano le cose in Italia e Speranza a risposto: "Bene, stanno andando bene io sono sempre il più prudente ma andiamo avanti".