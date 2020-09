Covid, in Sicilia in vigore nuova ordinanza su mascherine

Palermo, 30 set. (askanews) - In Sicilia è entrata in vigore l'ordinanza firmata dal presidente Musumeci che impone l'obbligo di portare sempre con sé la mascherina quando si esce da casa, e d'indossarla nel caso in cui non fosse possibile mantenere un metro di distanza tra persone. A Palermo i cittadini sono divisi su questa misura. Per alcuni è esagerata, per altri è assolutamente necessaria.

Dopo l'ordinanza il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha dichiarato: "La Sicilia ha dimostrato nei mesi difficili di marzo, aprile, maggio di essere particolarmente disciplinata al di là dei luoghi comuni che ci attribuiscono una condotta sregolata. Noi siamo convinti che bisogni tornare a una maggiore responsabiltà collettiva".