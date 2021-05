Covid, Salvini: "Via mascherine all'aperto già da giugno" 22 maggio 2021

(LaPresse) - "Spero di poter togliere il prima possibile le mascherine" perché vorrà dire "che la popolazione sarà in sicurezza". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in visita al gazebo del mercato di via Fauchè a Milano, commentando le parole del premier Mario Draghi che ha ipotizzato che prima di poter togliere le mascherine trascorreranno un paio di mesi. "In che data? - ha aggiunto Salvini - Intanto mi segno le riaperture che stiamo ottenendo. Lasciare le mascherine? Al chiuso sì, per me all'aperto si potrebbe già a giugno pensare di toglierla".