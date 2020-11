Covid, Sala: Dpcm troppo complesso, non garantisce decisione equa

Milano, 5 nov. (askanews) - "Credo che il sistema scelto dal governo per definire le zone gialle, arancioni e rosse sia troppo complesso perchè divide non solo per regioni ma anche per provincie e inoltre è basato sull'Rt e 21 indicatori difficilissimi da decifrare". A dirlo in un video pubblicato sul suo profilo Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'indomani dell'annuncio del Dpcm che ha classificato la Lombardia come zona rossa.

"E tu cosa avresti fatto? Avrei scelto sistema più semplice e uniforme - ha detto Sala - Io non sono certo che questa classificazione vista in maniera dinamica e in ottica di tendenza garantisca una decisione equa". "A volte a complicare eccessivamente le cose non si raggiunge l'obiettivo. Non siamo tutti maestri, questo è evidente - ha proseguito Sala - però io ho sempre gestito la complessità nella mia vita professionale e credo che ci siano momenti in cui è meglio lavorare su sistemi più semplici e messaggi più unificanti".