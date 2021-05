Covid, Rt cala a 0,72. Tre Regioni passano in fascia bianca

Roma, 28 mag. (askanews) - Sono incoraggianti gli ultimi numeri sull'andamento della pandemia di Covid-19 in Italia; l'indice di contagio RT è sceso dallo 0,78 della scorsa settimana allo 0,72 a livello nazionale, anche grazie alla campagna vaccinale che procede sempre più spedita.

L'incidenza settimanale è arrivata a 51 per 100.000 abitanti al 23 maggio contro 73 della settimana precedente, secondo i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia. Ci si avvicina, quindi, al 50 per 100.000 abitanti che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi e il tracciamento.

Tutte le Regioni e Province autonome sono classificate a rischio basso e nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sceso al 15%, quello in aree mediche a livello nazionale è al 14%.

Uno scenario che, per la prima volta da quando è stato introdotto il sistema a colori, vedrà la prossima settimana tre regioni in fascia bianca: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, con uno stop alle restrizioni a eccezione di mascherine e distanziamento. Il resto d'Italia rimane giallo.