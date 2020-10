Covid, dai ristoranti alle palestre: ecco i ristori dopo la stretta sulle chiusure

Via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento da 5,4 miliardi per sostenere, sulla base di contributi a fondo perduto, le attività interessate dalla stretta sulle chiusure prevista dal Dpcm del 24 ottobre. Per i ristori ci sarà un doppio binario: per chi lo ha già avuto l'indennizzo sarà automatico e arriverà con bonifico sul conto corrente da parte dell'Agenzia delle entrate entro il 15 novembre, come annunciato alle categorie dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Per gli altri l'Agenzia riaprirà il canale per le istanze e il ristoro arriverà, nelle intenzioni, entro la metà di dicembre.Per saperne di più: