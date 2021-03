Covid, Rezza:vaccino AstraZeneca a over 65 opzione da considerare

Roma, 5 mar. (askanews) - "L'utilizzo del vaccino AstraZeneca anche per gli over65 anni è un'opzione da prendere in considerazione". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel punto stampa sulla situazione epidemiologica.

"Inizialmente si pensava che questo vaccino avesse un'efficacia

non particolarmente alta, ma abbiamo visto che soprattutto

inalando una seconda dose a 12 settimane l'efficacia è ottima. E

osserviamo che l'efficacia è ottima anche negli anziani. Per

questo è praticabile la possibilità di un'innalzamanto anche agli over65. Questo non va contro le indicazioni date dall'Ema. Francesi e tedeschi già lo hanno autorizzato per gli over 65", ha detto.