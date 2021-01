Covid, Rezza: test antigenici nel bollettino. Utili e affidabili

Roma, 15 gen. (askanews) - Anche i tamponi antigenici entrano nel bollettino quotidiano sul Covid-19 ha confermato il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, durante il punto stampa sulla situazione epidemiologica.

"La novità del bollettino quotidiano saranno le colonne legate ai test antigenici - ha detto Rezza - da tempo le Regioni e non solo ci chiedevano che venissero riportati i risultati dei test antigenici, e già a livello europeo si era deciso di sancire la conferma dei casi con questi test". "Abbiamo emanato la circolare che ha cercato di fare chiarezza: ce ne sono di vari tipi ormai, di prima, seconda generazione fino a quelli di ultima generazione con delle performance quasi sovrapponibili ai molecolari, che restano comunque il gold standard. Per sapere ad esempio se c'è una variante del virus funziona solo il tampone molecolare. Ma gli antigenici aiutano a ridurre i tempi e diciamo di usarli quando c'è un sovraccarico dei laboratori e se dobbiamo prendere decisioni in tempi rapidi a livello di sanità pubblica, ad esempio per la scuola".

"Contiamo in futuro di avere più vaccini, quando si passerà alla popolazione ci sarà bisogno di un'organizzazione diversa con punti di vaccinazione di comunità", ha concluso.