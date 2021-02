Covid, Rezza: incidenza ancora elevata. Tenere massima prudenza

Roma, 5 feb. (askanews) - "L'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese scende leggermente rispetto alla scorsa settimana ma è ancora elevata: circa 273 casi per 100mila abitanti, mentre l'Rt è lo stesso della scorsa settimana e si fissa intorno a 0,84". Così il Direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.

"Per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive, siamo intorno al 26% quindi poco al di sotto della soglia critica. In alcune regioni si registra però - ha sottolineato Rezza - la circolazione di varianti virali per cui è necessario prendere dei provvedimenti particolarmentre restrittivi soprattutto nei comuni colpiti. Per il resto bisogna continuare a tenere dei comportamenti prudenti".