Covid, Rezza: ancora elevato carico su ospedali-terapie intensive

Roma, 17 apr. (askanews) - "L'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese è in leggera e graduale diminuzione e si fissa intorno a 180 per 100.000 abitanti. Anche l'Rt è in lieve calo ed è di circa 0,85, quindi di poco al di sotto dell'unità. Purtroppo invece resta elevato il carico sia sugli ospedali che sulle terapie intensive, infatti il tasso di occupazione delle terapie intensive è circa il 39%, quindi ancora ben superiore alla soglia critica che è fissata intorno al 30%. Data la situazione epidemiologica e la possibilità di un iniziale graduale riapertura di molte attività è importante che cittadini rispettino delle regole di comportamento individuale estremamente prudenti". Lo spiega il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, nel video a commento dei dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia sulla situazione epidemiologica.