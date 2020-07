Covid, Parma calcio: positivo membro dello staff. Squadra isolata

Roma, 11 lug. (askanews) - Brutte notizie in casa Parma. Un tesserato (ma non un calciatore) del club emiliano è risultato positivo al Coronavirus: "Il Parma Calcio 1913 comunica che l'ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra.

Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica anche che tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l'isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l'attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente".