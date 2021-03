Covid, a Parigi guasto alla metro: tutti accalcati in stazione

Roma, 29 mar. (askanews) - Una folla impressionante, tutta accalcata, alla stazione Madeleine della metro di Parigi.

La linea 14 ha subìto una breve interruzione del servizio questa mattina presto a causa di un guasto meccanico, per poi riprendere intorno alle 9. Ma per diversi minuti decine di persone si sono concentrate nella stazione, tutte a distanza ravvicinata per cercare di entrare nei vagoni, mentre la città è alle prese con misure di sicurezza rafforzate per contrastare la diffusione di contagi da Covid-19 che in Francia continuano a far registrare numeri molto elevati.